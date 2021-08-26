Общество

Работодатели начали требовать у персонала тесты или прививку перед корпоративом

Работодатели все чаще начали пускать на корпоративы только тех сотрудников, которые сделали прививку против коронавируса или предоставили отрицательный ПЦР-тест. Такие данные следуют из опроса онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, передает РИА Новости.

Подобные требования ввели 37% компаний, еще 16% разрешают посещение развлекательных мероприятий с коллегами только вакцинированным, а каждый пятый (21%) требуют и вакцинацию, и тестирование.

«Очевидно, что в дальнейшем требования работодателей будут ужесточаться: ближе к новогодним праздникам SuperJob прогнозирует увеличение числа компаний, вводящих ограничения на посещение корпоративных мероприятий для невакцинированных сотрудников», - отмечается в исследовании.

Тем не менее, 37% респондентов заявили, что корпоративные мероприятия могут посещать все сотрудники, вне зависимости от наличия антител, поскольку считают неэтичным настаивать на предоставлении медицинских справок. Однако работодатели просят работников не приходить на праздники с симптомами респираторных заболеваний. Те же компании, которые требуют тест или прививку, подчеркивают, что не могут рисковать здоровьем людей.

Ранее Минтруд назвал россиянам, не сделавшим прививки от коронавируса, условие отстранения от работы без сохранения зарплаты. Это возможно, если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации. К работникам, у которых есть медицинские противопоказания, это не относится.