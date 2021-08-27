Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась почти на 30%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за месяц снизилась почти на 30%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 27 августа.

«В регионе сохраняется медленное, но стабильное снижение динамики распространения инфекции: еженедельно оно составляет 4-6%. Почти за полтора месяца заболеваемость снизилась на 30% по сравнению с июлем. Благодаря этому на отдельные всплески числа госпитализированных загрузка коечного фонда составляет 70-75%. Это неплохой показатель, который говорит о внимательном и точечном отношении к вопросу», - подчеркнул он.

Вместе с тем врачи и эксперты предупреждают о негативных факторах, которые могут вновь повысить заболеваемость: завершение сезона отпусков, начало учебного года и начало осенне-зимнего эпидсезона, который принесет с собой грипп и пневмококк.