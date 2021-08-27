Общество

В Псковской области заведениям общепита разрешат проводить концерты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил разрешить заведениям общепита проводить концерты на тех же условиях и с теми ограничениями, что в театре и филармонии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом глава региона сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 27 августа.

Также глава региона региона предложил разрешить проведение банкетов с гостями из числа вакцинированных, недавно переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест. Сотрудники, ведущие, аниматоры и фотографы при этом должны быть вакцинированы.

Действие противовирусного указа планируется продлить до конца сентября. «Но считаю нужным его скорректировать, - отметил глава региона. - Целый ряд факторов летнего периода теряют актуальность, поэтому некоторые ограничения избыточны».

В частности он предложил отменить требование к постояльцам отелей, гостиниц и санаториев иметь при заселении сертификат о вакцинации, документы о перенесенном заболевании, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест. Также глава региона предложил исключить справки о наличии антител из списка документов для командированных и участников массовых мероприятий.