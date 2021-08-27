Общество

Академик перечислил причины роста смертности от COVID-19

Рост смертности от коронавируса в РФ может быть связан с агрессивным воздействием инфекции на легкие и сердечно-сосудистую систему, а также с поздним обращением больных за медпомощью. Такое мнение высказал академик, директор НИИ пульмонологии Александр Чучалин.

«Однозначного ответа на вопрос, почему на фоне снижения заболеваемости COVID-19 растет смертность, нет. Но все-таки можно выделить четыре причины», - цитирует его «Интерфакс».

Первой причиной он назвал позднее обращение пациентов к врачам, а также попытки самолечения. «Исходя из моей практики, заболевшие обращаются к врачам в среднем на 10-12 сутки, то есть когда развивается так называемый второй критический день. Они поступают уже в интенсивную терапию, "в красную зону" с синдромом "черного легкого" и требуют сложных методов лечения», - рассказал академик.

Вторую причину ученый видит в том, что «эта болезнь влияет на появление тромбов в сосудах». «Врачи этот факт определили при аутопсии (посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов - ред.)», - продолжил Александр Чучалин.

Третьим фактором, по его мнению, являются «сердечно-сосудистые заболевания, заболевания сосудов головного мозга, исходное поражение печени, почек и так далее».

«Четвертая причина - поражение сосудов при так называемой острой буллезной болезни легких (болезнь чревата сокращением содержания связанного кислорода в крови и нарушением вывода отработанной углекислоты - ред.), при этом в легких образуются воздушные пузыри», - рассказал глава НИИ Пульмонологии.

«Кроме этого, я бы не исключал и тех больных, которые находятся уже в постковидном синдроме (патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой - ред)», - отметил Александр Чучалин.

По его словам, сейчас медики предпринимают попытки «все это осмыслить и проанализировать». «Но все же в центре всех этих трагических событий стоит в первую очередь поражение мелких сосудов», - заключил ученый.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, число летальных исходов из-за COVID-19 в России в августе неоднократно достигало максимальных показателей. К примеру, в среду коронавирус унес 820 жизней. Это происходит на фоне снижения общей заболеваемости.

Накануне Минздрав РФ признал, что летальность при заболевании «дельта»-вариантом коронавируса может быть выше, чем при заражении другими штаммами из-за ускоренного развития тяжелых осложнений.

«Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является, (...) в том числе, более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) - тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов», - сказал журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

По его словам, «при инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста». «Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном "дельта"-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости», - сказал помощник министра.