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Общество

Губернатор назвал районы с наибольшими показателями заболеваемости коронавирусом

27.08.2021 11:27|ПсковКомментариев: 0

Районы с наибольшими показателями заболеваемости коронавирусом назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 27 августа.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в Красногородском и Новоржевском районах более чем в 3 раза заболеваемость превышает средние показатели по области.

В связи с этим губернатор призвал глав районов воздержаться от проведения массовых мероприятий и ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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