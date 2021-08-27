Александр Нестерук одобрил ряд послаблений для привитых от коронавируса псковичей

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук одобрил ряд послаблений для псковичей, привитых от коронавируса. Свою позицию он озвучил на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Считаю целесообразным установить послабления для лиц с прививкой от коронавируса, в том числе в части посещения родителями мероприятий в школах и детских садах», - отметил он.
Также Александр Нестерук выразил готовность снять ограничение на посещение банкетов и поминок при наличии справки о перенесенном ковиде, трехсуточного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса.
«Также можно сделать послабления для организации спортивных мероприятий, в том числе с участием детей и подростков, кроме межрегиональных мероприятий, правила которых установлены на федеральном уровне», - заключил главный санитарный врач региона.
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