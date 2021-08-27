Общество

Александр Нестерук одобрил ряд послаблений для привитых от коронавируса псковичей

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук одобрил ряд послаблений для псковичей, привитых от коронавируса. Свою позицию он озвучил на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Считаю целесообразным установить послабления для лиц с прививкой от коронавируса, в том числе в части посещения родителями мероприятий в школах и детских садах», - отметил он.

Также Александр Нестерук выразил готовность снять ограничение на посещение банкетов и поминок при наличии справки о перенесенном ковиде, трехсуточного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса.