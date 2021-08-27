Общество

Заболеваемость COVID-19 выросла среди молодого и пожилого населения Псковской области

Заболеваемость коронавирусом выросла среди молодого и пожилого населения Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, в целом в регионе отмечено 46 616 заболевших коронавирусом. «На вчерашний день Псковская область занимала 68 место по числу заболевших в абсолютных цифрах. В относительных показателях мы на 42 месте. По СЗФО — на 10 месте после Ленинградской области», - уточнил главный санитарный врач региона.

За неделю внебольничной пневмонией заболели 359 человек — на 18% больше, чем за неделю. Число коронавирусных пневмоний сократилось с 131 до 125. Зафиксирован прирост заболеваемости среди молодого населения Псковской области от 18 до 29 лет — на 15,2% и рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет — на 14,4%.

Среди детей и подростков до 17 лет отмечено снижение заболеваемости на 5 случаев.

Что касается взрослых, по словам Александра Нестерука, «по мере роста доли вакцинированных среди взрослых прогнозируется рост заболеваемости среди этой группы, поэтому пока не следует смягчать ограничения для этой группы».

На контроле Роспотребнадзора находится одна вспышка коронавируса - в Дарьинском психоневрологическом интернате (Островский район).