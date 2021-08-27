Общество

Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

97 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки. За все время пандемии в регионе инфекцию подтвердили у 46 616 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.

В регионе выздоровели 39 940 пациентов (48 за сутки), умерли 668 человек (6 за сутки). На данный момент в Псковской области провели 493 882 исследования на коронавирус (1 480 за сутки).

Смотрите также Еще шесть человек умерли от COVID-19 в Псковской области

Статистика по муниципалитетам: