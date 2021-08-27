Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

97 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки. За все время пандемии в регионе инфекцию подтвердили у 46 616 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.
В регионе выздоровели 39 940 пациентов (48 за сутки), умерли 668 человек (6 за сутки). На данный момент в Псковской области провели 493 882 исследования на коронавирус (1 480 за сутки).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 16384
- Великие Луки – 7568
- Бежаницкий район - 490
- Великолукский район – 1111
- Гдовский район – 763
- Дедовичский район – 1050
- Дновский район - 373
- Красногородский район – 414
- Куньинский район – 438
- Локнянский район - 330
- Невельский район – 1798
- Новоржевский район – 657
- Новосокольнический район – 1223
- Опочецкий район – 1215
- Островский район – 2167
- Палкинский район – 484
- Печорский район – 834
- Плюсский район – 811
- Порховский район – 1414
- Псковский район – 3815
- Пустошкинский район – 467
- Пушкиногорский район - 571
- Пыталовский район – 560
- Себежский район – 773
- Стругокрасненский район – 558
- Усвятский район – 302
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?