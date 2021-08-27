Общество

В Псковской области продлят запрет на проведение дискотек и детских праздников

В Псковской области будет продлен запрет на проведение дискотек и детских праздников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом говорилось сегодня, 27 августа, на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

По итогам заседания были озвучены следующие изменения в 30-й противовирусный указ губернатора Псковской области:

при заселении граждан в гостиницы, отели, апартаменты, санатории отменяется требование о наличии у них документов о перенесенном коронавирусе, отсутствии антител или отрицательного ПЦР-теста.

при направлении лиц в служебные командировки за пределы Псковской области предлагается исключить пункт об обязательном наличии у них результатов теста на антитела.

этот же документ исключается из перечня документов, которые должны иметь при себе участники мероприятий, разрешенных к проведению на свежем воздухе и в помещениях.

Также в указ губернатора внесут пункт об изменении условий работы заведений общепита. Напомним, предлагается снять запрет на проведение концертов, культурно-массовых и театрально-зрелищных мероприятий. Но они должны проводиться с соблюдением требований, установленных для концертных залов и театров. Концерты в заведениях общепита должны проходить при 50-процентной заполняемости, а за счет членов семей, вместе живущих и работающих граждан — до 75-процентной. Просмотр концерта допускается только с посадочных мест. Танцполы все еще запрещены.

Также снимается запрет на проведение в заведениях общепита свадеб, корпоративов, банкетов и поминок. Дискотеки и детские праздники все еще запрещены.

Банкеты разрешаются при условии наличия документа о вакцинации у обслуживающего персонала, аниматоров, видеооператоров и фотографов. Каждый участник банкета, свадьбы, корпоратива или поминок должен иметь при себе один из трех документов: справку о вакцинации, о перенесенном коронавирусе в течение полугода до дня мероприятия или отрицательный ПЦР-тест.

Не должно допускаться проведение в одном заведении одновременно двух и более мероприятий.

Данные изменения в противовирусный указ губернатора начнут действовать с 1 сентября. Остальные ограничения, напомним, продлеваются по 30 сентября.