Общество

Более 90% населения Псковского района привилось от коронавируса

Псковский район стал лидером среди муниципальных образований Псковской области по вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Показатель вакцинации населения Псковского района от коронавируса составил 90,5%. Также в пятерку лидеров вошли Себежский (72%), Пушкиногорский (69%), Палкинский (62%) и Плюсский (61%) районы.

Между тем, антилидерами по вакцинации в Псковской области стали следующие районы: Усвятский (36%), Красногородский (37%), Пыталовский (38%), Невельский и Печорский (по 44%).