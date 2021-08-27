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Общество

До ста человек в сутки обслуживают коронавирусные бригады псковских медиков

27.08.2021 12:22|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области работает 57 коронавирусных бригад, нагрузка на одну бригаду — от 20 до 100 пациентов в сутки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Наибольшая нагрузка приходится на сотрудников городской поликлиники Пскова — до ста пациентов в сутки.

По словам председателя комитета, на сегодняшний день на лечении от коронавируса в Псковской области находится 3 415 человек, из которых 89% лечатся амбулаторно. Развернуто 600 коек, всего госпитализировано 433 человека, в том числе 334 - с коронавирусом. Из них 277 — с коронавирусной пневмонией.

«Три пациента находятся на ИВЛ, что говорит о тяжелом течении заболевании. У 129 пациентов внебольничная пневмония. На кислородной поддержке находятся 237 граждан, в том числе 216 — с коронавирусом», - отметила она.

Занятость коечного коронавирусного фонда в Псковской области составляет около 72,5%.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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