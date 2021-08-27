Общество

Собрать в школу мальчика на 4 тысячи рублей дешевле, чем девочку — Псковстат

Собрать мальчика в первый класс почти на 4 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Стоимость комплекта одежды и обуви для мальчика составила 12 562,36 рубля. За прошедший год эта сумма выросла за год на 9,3%. Тот же комплект для девочки обойдется в 16 499,69 рубля - стоимость выше прошлогодней на 6,1%. В комплект как для мальчиков, так и для девочек включены носки, гольфы, ботинки, туфли летние, джемпер, футболка, спортивный костюм и кроссовки из искусственной кожи.

Кроме того, мальчикам необходимы брюки из полушерстяных тканей и сорочка верхняя, а для девочек – платье из полушерстяных, смесовых тканей, блузка, юбка из полушерстяных тканей и колготки.

Укомплектовать школьный рюкзак с самыми необходимыми принадлежностями в этом году обошлось в 4 866,10 рубля. Сюда, помимо рюкзака, вошли: тетрадь школьная, альбом для рисования, шариковая авторучка, карандаш, набор фломастеров, учебники, учебные пособия и дидактические материалы. Список канцтоваров для мальчиков и девочек одинаковый.

Кроме того, стоимость скромного букета из 5 цветов обойдется в среднем 611,20 рубля, что на 1% больше, чем в прошлом году.

В среднем по России стоимость всего набора для мальчика составила 19 575,51 рубля (выросла на 4,1%), для девочки – 24 123,53 рубля (выросла на 3,9%).

Изменение стоимости набора оказалось ниже уровня инфляции как в Псковской области, так и в целом по России, резюмировали в Псковстате.