Общество

Почти 50% сотрудников избиркомов Псковской области привились от COVID-19

48% сотрудников избирательной системы Псковской области вакцинированы от коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«С весны мы принимаем меры по вакцинации членов участковых избирательных комиссий. Их общая численность — около 5600. Провакцинировалось 48% – 2644 человека», - уточнил он.

Кроме того, Игорь Сопов напомнил, что сентябрьские выборы в Псковской области пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, направленных на профилактику коронавируса.

В ТИКи уже поступила партия средств индивидуальной защиты — маски, перчатки, одноразовые халаты, защитные экраны, дезинфицирующие средства и антисептики. В начале сентября их направят во все участковые избирательные комиссии.