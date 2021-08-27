Общество

Астрономический форум пройдет в Пскове 11 сентября

Астрономический форум «Небо зовет!» пройдет в Пскове 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Cеребристые облака над Троицким собором в Пскове. Фото: Петр Митрофанов

Форум пройдет в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) с 12.00 до 18.00.

«Вас ждут интересные лекции о космосе и Вселенной, рассказы наших астрофотографов о поездках за интересными кадрами, выставка астрофотографий, астровикторина, мастер-классы, выставка телескопов и многое другое! Среди участников астрофорума будут не только псковские любители астрономии, но и наши друзья из Санкт-Петербурга и Новосибирска!» - рассказали организаторы.

Одной из площадок астрофорума станет совместная с городской Госавтоинспекцией площадка «Безопасный город - детям» (в рамках одноименного проекта). На этой площадке можно будет порулить робоавтомобилем, проверить знания ПДД, сделать уникальный световозвращатель и забрать его с собой.

Окончательная версия программы астрофорума станет известна позже. Вход на мероприятие свободные, обязательно наличие средств индивидуальной защиты.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленных Фондом президентских грантов.