Астрономический форум пройдет в Пскове 11 сентября

Астрономический форум «Небо зовет!» пройдет в Пскове 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Cеребристые облака над Троицким собором в Пскове. Фото: Петр Митрофанов
Форум пройдет в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) с 12.00 до 18.00.
Одной из площадок астрофорума станет совместная с городской Госавтоинспекцией площадка «Безопасный город - детям» (в рамках одноименного проекта). На этой площадке можно будет порулить робоавтомобилем, проверить знания ПДД, сделать уникальный световозвращатель и забрать его с собой.
Окончательная версия программы астрофорума станет известна позже. Вход на мероприятие свободные, обязательно наличие средств индивидуальной защиты.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Небо зовет!», реализуемого с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленных Фондом президентских грантов.