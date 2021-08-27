Общество

Елена Полонская предлагает в течение года строить в Пскове не скверы, а детские площадки

Глава города Пскова Елена Полонская собирается обратиться в гордуму и администрацию с предложением потратить в течение года все предусмотренные на общественные пространства деньги на установку в городе современных детских площадок. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Елена Полонская пояснила, что ежегодно на обустройство общественных пространств выделяют порядка 30 млн рублей. При этом такие дорогостоящие проекты, как сквер на улице Труда, требуют вложения практически всех выделенных денег.

«За последние пять лет на территории муниципалитета появились красивые, новые скверы. Это дорогостоящие проекты. Например, сквер на Труда — это примерно все денежные средства, которыми мы располагали. Я буду выходить с предложением в один год отказаться от реализации крупных проектов и уделить внимание новым детским площадкам», - сказала глава города Пскова.

По словам Елены Полонской, небольшая детская площадка в среднем обходится муниципалитету в 500 тысяч рублей, а крупная площадка с резиновым покрытием — от полутора до двух миллионов. «Большая, хорошая площадка способна сразу принимать детей с 10-15 многоквартирных домов и, таким образом, заменить несколько маленьких площадок», - заметила она.

«Сквер городу мы уже подарили, а теперь пришло время уделить внимание детям, семьям с детьми. За ними наше будущее», - подчеркнула Елена Полонская.