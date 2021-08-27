Общество

Директора новоржевской школы оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

Директора Новоржевской средней школы оштрафовали за нарушение закона о госзакупках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки выявиои факт незаконного заключения дополнительных соглашений о продлении сроков поставки ноутбуков, принтеров, оборудования и снарядов для занятия детей физической культуры и иных товаров в рамках национального проекта «Образование». Это было сделано в целях открытия с начала учебного года дополнительных мест для занятия детей в секциях и кружках, отметили в ведомстве.

Вышеуказанный факт послужил основанием для внесения в адрес директора образовательной организации представления, а также возбуждения прокуратурой района административного дела по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранили, дополнительные соглашения расторгли, товар поставили. Директора школы постановлением УФАС по Псковской области оштрафовали на 20 тысяч рублей.