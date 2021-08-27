Общество

Стругокрасненский лесоруб получил условное лишение свободы за незаконно спиленные березы

Лесоруб получил условное лишение свободы за незаконно спиленные березы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В декабре прошлого года подсудимый незаконно вырубил 23 березы общим объемом 19,694 кубических метра. Спиленные стволы деревьев он перепилил, а затем расколол на поленья, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в сумме около 300 тысяч рублей.

Мужчину признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном. Ущерб, причиненный преступлением, возместил полностью.

Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу пока не вступил.