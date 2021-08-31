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Общество

Урок не заканчивается со звонком...

31.08.2021 20:18|ПсковКомментариев: 0

Школа - это лестница, ведущая вверх, и по этой лестнице вместе идут учитель и ученик. Для учителя она бесконечна, а для ученика — всего в 11 ступенек (классов)...

Начну со старшего поколения. Вспомните, не было ли у вас в практике таких случаев? От вас ученик перешел к другому учителю, иногда даже в другую школу. Предмет свой вы знали великолепно, но только не сложились отношения с учеником, а это очень важно. Ученики это объясняли так: взъелась, поэтому и уходили к другому учителю. Реплики предыдущего педагога были оскорбительными для ученика. Она, видимо, в тот момент позабыла слова Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Обычно умный, сильный по характеру ученик строго принимал решение для себя: «Ах так? Ну я тебе докажу!» и заставлял себя трудиться через силу 20 с лишним лет, чтобы потом прийти к учителю и сказать: «Я вас ненавидел все эти годы, которые я победил. Институт давно закончен и только что я получил звание "Доктор экономических наук"». Это сильный по характеру ученик, а если б был слабым, тогда бы он просто сник.

Или другой случай. Как-то на уроке учительница высказала свое утверждение: «Сын уборщицы никогда не станет директором школы». А в этом классе учился мальчик как раз тот, у которого мама была уборщицей в школе. Мальчик это принял на свой счет и добился успехов и в учебе, и в работе, пришел к своей бывшей учительнице и сказал: «Я стал не только директором школы, но и ведущим инженером крупной компании».

Поверьте мне, я проработала 53 года. Такие случаи были очень редки, на сотни тысяч учеников. Мои первые выпускники в педагогическом училище, проработавшие 50, 45, 40, 35 лет, которыми я горжусь, и только прошу их не оставлять школу и продолжать работать — это уже старшее поколение. Они пережили трудные времена, но хорошо учили и воспитывали своих учеников.

Учитель — слово святое, и статус учителя остается с ними навсегда. Но не мы, старшее поколение, виноваты в том, что систему образования сознательно разрушили. А когда-то наше образование было лучшим в мире. Уж кто только ею ни «управлял», и к чему пришло? А сейчас даже Греф пытается влезть в систему образования, а ведь где Греф, там бизнес, там деньги. Вся надежда теперь у нас, старшего поколения, на вас, молодых. 

В период взросления учитель должен быть личностью и помнить: учитель, все через тебя! Верить в ученика своего, поддерживать его в мечтах и стремлениях, никогда не унижать, не оскорблять.

Кроме развития интеллекта необходимо развивать и чувства ученика. Сухомлинский как-то спросил: «Кто самый невоспитанный хам и невежда?» и сам ответил — человек с неразвитыми чувствами. Умейте сами восхищаться, будь то человеком, страной, народом, поступком, как было в натуре Александра Суворова. Когда он с армией перешел через Альпы и когда последний воин спустился, он радостно воскликнул: «Какой восторг! Мы русские, это сделали, сумели!». Он восторгался своими чудо-богатырями, ибо знал: в оценке поступка лучше окрылять, чем подавлять.

Еще, дорогие мои, помните, что урок не заканчивается со звонком: из 45 минут урока можно найти одну минуту, может быть, меньше, чтоб прикоснуться к чувствам ученика, оставить его в размышлении, кто ты есть, какой ты. Как-то на уроке истории к нам в пятом классе пришел учитель Степан Акимович Якунин и как бы невзначай обратился к нам: «А как у вас с величием души? Все остальное, кажется, в порядке, но, не играя в поддавки и прятки, скажите, как с величием души?».

Мы тогда еще не осознавали, в чем величие души, но после этого обращения нам захотелось стать лучше. И вот совсем недавно встречаю своего студента. Он узнал меня, обрадовался и спросил: «А помните, Валентина Семеновна, вы на уроке создали такую ситуацию? Представьте, идут два друга: один не донес до урны скомканный листик и бросил прямо на дороге, а другой втихаря спрятал его за забор. И вы сказали: поговорим об этом позже. А я уже более 15 лет размышляю, как жить и как поступить: все делать открыто, откровенно или втихаря?».

Бернард Шоу сказал: «Учитель должен так учить учеников, чтоб мозги скрипели, но никогда не обижать личность ученика», поэтому образование может быть у человека разным, но воспитание — высшим.

Моя коллега по начальным классам так иногда здоровалась с ребятами: «Солнце поднимается, сердце согревается. Просыпается страна, а с ней и я». Понятия «я» и «страна» едины. А молодой учитель первый раз вошел в свой класс и назвал их необыкновенно — не дети, не ребята, не ученики, а Граждане. Сидя сзади со студентами, мы видели, как мальчишки на цыпочках поднимались из-за парт и им хотелось быть заметнее, выше. Потом этот педагог стал кумиром школы. Надо, чтобы ученики как можно раньше осознали эти святые понятия - «страна» и «гражданин».

Несите детям солнце на своих плечах, входите в класс бодрыми, веселыми и вселяйте это в своих учеников, а мы, старшее поколение, надеемся, что вы сохраните нашу огромную, удивительную страну и оставите ее своим детям и внукам сильной и могучей. Дерзайте, думайте, работайте увлеченно, радостно. Помните обращение Героя Великой Отечественной войны, генерала Карбышева. Когда жизнь в концлагере становилась невыносимой, к нему обращались воины: где взять силы, чтобы не потерять честь и достоинство русского человека? Ответ был только один: «Думайте о Родине, и мужество не покинет вас»...

… Дорогу осилит идущий, поэтому, дорогие учителя и ученики, уверенно шагайте по ступенькам той самой лестницы, именуемой школой. Поздравляю всех с началом учебного года. Успехов и самые лучшие пожелания.

Валентина Миллер

Источник: Псковская Лента Новостей
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