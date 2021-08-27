Пункт вакцинации для трудовых коллективов переехал в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.
По состоянию на утро 27 августа первую прививку от коронавируса сделали более 21,5 тысячи великолучан, вторую – порядка 18 тысяч жителей города. «Прививка –самый проверенный и эффективный способ противодействия любой эпидемии», - подчеркнул Николай Козловский.
«Впереди осень – традиционный период простудных заболеваний. Не рискуйте своим здоровьем. Пункты вакцинации открыты, вакцины достаточно», - резюмировал он.