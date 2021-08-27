Общество

Великие Луки отмечают свое 855-летие

С праздником горожан поздравили руководители Великих Лук.

«В исторической летописи Великих Лук много ярких, героических страниц, подвигов и свершений, знаменитых имён и событий, которыми гордятся его жители.На протяжении веков наш город стоял на страже русских границ, первым вставал на защиту родной земли и мужественно сражался с захватчиками, - напомнили глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев. - За выдающиеся ратные заслуги в 1406 году городок Луки обрёл титул Великих, а Екатерина Великая пожаловала нашему городу герб. Город находился на Великом торговом пути «из варяг в греки», имел важное торговое значение, был развитым ремесленным центром.

Руководители Великих Лук отметили, что судьба города связана со многими знаковыми событиями отечественной истории. Во время начального этапа Ливонской войны в городе находилась ставка царя Ивана Грозного. На великолукской земле был подписан русско-испанский договор о совместных военных действиях против Наполеона.

«Навсегда вошла в ратную историю страны Великолукская наступательная операция по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Она была отмечена как одна из успешных операций Великой Отечественной войны на рубеже 1942-1943 годов.

За мужество, стойкость и массовый героизм защитников города Великим Лукам в 2008 году присвоено почётное звание «Город воинской славы».

В настоящее время Великие Луки – это крупный промышленный, культурный, образовательный, спортивный центр Северо-Запада России, важная составляющая экономики Псковской области.

Сегодня наш город стабильно развивается и растёт: возводятся современные жилые дома, открываются новые учреждения дошкольного и общего образования, спортивно-оздоровительные комплексы, строятся и обновляются объекты инфраструктуры. С каждым годом Великие Луки становятся более благоустроенными, комфортными для жизни, красивыми и уютными.

В этом – заслуга жителей города, которые, продолжая традиции предков, добросовестно трудятся на его благо.

Уважаемые великолучане!

От всей души благодарим вас за труд, ответственность и неравнодушие к родному городу. Выражаем искреннюю признательность представителям старшего поколения великолучан – всем, кто заложил основу сегодняшнего благополучия и успехов.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успешной реализации намеченных планов и проектов, направленных на дальнейшее развитие Великих Лук! Счастья вам, согласия в семьях, хорошего праздничного настроения! Мира и добра всем великолучанам и нашему городу воинской славы Великие Луки!» - говорится в тексте поздравления.