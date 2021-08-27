Общество

Ярко одеваться и не срезать углы посоветовали отправляющимся в лес псковичам

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о правилах безопасности в лесу. Соответствующие рекомендации размещены в субботу, 28 августа, на сайте ведомства.

«В Псковской области увеличивается количество случаев, когда люди теряются в лесу, не могут найти дорогу домой самостоятельно и обращаются за помощью в службы спасения. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, если вы собираетесь отправиться в лесной массив:

перед выходом в лес сообщите своим родным или близким ваш примерный маршрут и время возвращения;

не отпускайте пожилых родственников и детей одних в лес;

возьмите с собой заряженный мобильный телефон с положительным балансом, а также спички и компас;

одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти, можно наклеить светоотражающие полоски на одежду;

не забудьте про небольшой запас еды и питьевой воды;

придерживайтесь знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности;

Поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо, тем более, если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, которые могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

Помните, что соблюдение простых правил может спасти вам жизнь! О любом происшествии следует сообщать по телефонам 101 или 112», - отметили в МЧС.