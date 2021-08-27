Общество

Врач рассказал, какие болезни можно определить по лицу человека

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал, какие проблемы со здоровьем можно определить по лицу человека.

«Даже самое незначительное изменение лица может говорить о проблемах со здоровьем. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени. Синева на губах указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он в Instagram.

Специалист добавил, что шелушащаяся кожа лица может быть признаком обезвоживания организма или указанием на наличие серьезных проблем, связанных с работой потовых желез, предает Газета.ру.

По ассиметричному лицу можно определить приближающийся инсульт, преждевременная дряблость кожи нередко бывает при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а при выраженных носогубных морщинах нередко страдает толстый кишечник.

«Высыпания — вообще настоящая «карта» болезней. Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу», — объяснил Карасев.