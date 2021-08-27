Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19 в регионе, всего на данный момент проведено 495169 исследований (1287 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 46715 (+99). Выздоровело – 40003 (63). Умерло – 671 (+3 за сутки).
Ситуация по муниципальным образованиям.
Псков – 16428/44
Великие Луки – 7575/7
Бежаницкий район – 492/2
Великолукский район – 1116/5
Гдовский район – 763
Дедовичский район – 1058/8
Дновский район - 373
Красногородский район – 414
Куньинский район – 438
Локнянский район - 330
Невельский район – 1798
Новоржевский район – 657
Новосокольнический район – 1225/2
Опочецкий район – 1215
Островский район – 2177/10
Палкинский район – 484
Печорский район – 834
Плюсский район – 811
Порховский район – 1416/2
Псковский район – 3824/9
Пустошкинский район – 467
Пушкиногорский район - 571
Пыталовский район – 560
Себежский район – 774/1
Струго-Красненский район – 567/9
Усвятский район – 302
Иногородние (с 30.12.2020) - 46