Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. Как сообщает официальный канал по ситуации с COVID-19 в регионе, всего на данный момент проведено 495169 исследований (1287 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 46715 (+99). Выздоровело – 40003 (63). Умерло – 671 (+3 за сутки).

Ситуация по муниципальным образованиям.

Псков – 16428/44

Великие Луки – 7575/7

Бежаницкий район – 492/2

Великолукский район – 1116/5

Гдовский район – 763

Дедовичский район – 1058/8

Дновский район - 373

Красногородский район – 414

Куньинский район – 438

Локнянский район - 330

Невельский район – 1798

Новоржевский район – 657

Новосокольнический район – 1225/2

Опочецкий район – 1215

Островский район – 2177/10

Палкинский район – 484

Печорский район – 834

Плюсский район – 811

Порховский район – 1416/2

Псковский район – 3824/9

Пустошкинский район – 467

Пушкиногорский район - 571

Пыталовский район – 560

Себежский район – 774/1

Струго-Красненский район – 567/9

Усвятский район – 302

Иногородние (с 30.12.2020) - 46