Общество

Километровую дорогу выстлали цветами в Псково-Печерском монастыре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 28 августа, посетил Псково-Печерский монастырь в престольный праздник обители — Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вместе с другими верующими глава региона принял участие в праздничных мероприятиях. По традиции этот день начался с божественной литургии, которую отслужил Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На Успение в монастырь также прибыли министр культуры РФ Ольга Любимова, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков, продюсер Эдуард Пичугин и др.

От Успенского собора до Михайловского выстлана дорожка из трав и цветов, протяженностью около километра. По ней пронесли чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы. После божественной литургии состоится крестный ход вокруг монастыря.

Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати важнейших православных праздников. Он посвящен матери Иисуса Христа Деве Марии, которая, по легенде, после своей видимой телесной кончины не умерла, а уснула. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост.

В Псковской области Богородица является покровительницей и основательницей не только Псково-Печерского монастыря, но и Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря, расположенного в поселке Пушкинские Горы. Ее Успению посвящены три псковских храма: Успения с Пароменья, Успения с Полонища и Успения в Бутырках.