Общество

Минпросвещения разрабатывает единое расписание для школ

Минпросвещение к 2022 году подготовит единое примерное расписание школьных занятий. На его основе школы сами будут принимать решение о своем графике, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Во время выступления на VIII Общероссийском родительском собрании министр заявил, что примерное расписание сделают в следующем году. В нем, по его словам, будут «эффективно распределены» предметы с учетом рекомендаций физиологов и Роспотребнадзора.

«Мы такие рекомендации школам и родителям представим, а дальше уже школа будет определять — следовать этому расписанию или остаться на том расписании, по которому работает школа»,— уточнил Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также подтвердил, что 1 сентября и предстоящий учебный год в российских школах пройдут в очном формате. Минздрав намерен усилить меры Роспотребнадзора, введенные для борьбы с коронавирусом в школах, но как именно, пока неизвестно.

Как отмечает «Коммерсант», в Москве в преддверии нового учебного года мэр Сергей Собянин объявил, что учителя могут не носить маски во время уроков. Роспотребнадзор позднее объяснил, что требований по ношению масок учителями в федеральном законодательстве не было.