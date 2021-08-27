Общество

В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам

В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения, но они не будут революционными, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Накануне пресс-служба ведомства сообщила, что задания ЕГЭ 2022 года обновят из-за перехода на новый образовательный стандарт. Изменения касаются всех предметов, кроме информатики, передает РИА Новости.

Так, в ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. На экзамене по биологии будут проверять умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.

Из экзаменационной работы по истории исключили сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. Кроме того, по теме Великой Отечественной войны теперь придется давать не краткий, а развернутый ответ.

Участникам ЕГЭ по географии предложат два новых задания, проверяющих умение определять и находить информацию. А в ЕГЭ по литературе обогатили материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ–ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Изменились требования к сочинению: теперь оно должно содержать не менее 200 слов.

Кроме того, сократили время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, — с 235 до 180 минут.