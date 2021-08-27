Общество

Областные власти поздравили великолучан с 855-летием города

Великие Луки в субботу, 28 августа, отмечают 855-летие с момента первого упоминания в летописи. Администрация Псковской области направила обращение жителям города на Ловати, приуроченное к юбилею:

«Этот праздничный день объединяет многих: тех, кто родился в этом городе, кто приехал сюда работать и жить, кто всей душой любит Великие Луки и отдает свои силы для его развития и процветания.

Этот город-крепость издревле защищал рубежи Руси, имел важное торговое значение, находясь на пути «из варяг в греки». Сегодня Великие Луки — это город развитой промышленности, богатой культуры, спортивных традиций, центр воздухоплавания. Здесь комфортно жить, работать и учиться, развиваться и воплощать самые амбициозные идеи.

Из года в год город динамично меняется: строятся новое жилье, школы и детские сады, ремонтируются дороги и дворы, благоустраиваются парки и общественные пространства. И все это благодаря труду, заботам и бережному отношению к городу самих великолучан.

В юбилей Великих Лук выражаем благодарность жителям за любовь к своей малой родине, заботу о благополучии родного города, за стремление развивать то место, где вы живете. Вместе мы сможем реализовать любые задачи, открыть перед городом новые перспективы и возможности!»

Напомним, город Луки на Ловати впервые упоминается в Новгородской летописи под 1166 годом, когда киевский князь Ростислав Мстиславич прибыл сюда для переговоров с новгородскими боярами. В 1406 году Луки обрели титул Великих.

С 1478 года город подчинен Московскому княжеству. В период Ливонской войны здесь находилась ставка Ивана Грозного. В начале 17 века город занимали войска Лжедмитрия 1-го, затем Лжедмитрия 2-го. В 1611 году город был разрушен. В Великих Луках неоднократно бывали Петр Первый и Екатерина Вторая. По приказу царя по чертежам известного математика Л. Ф. Магницкого была построена новая Великолукская крепость. В 1772 году Великолукская провинция включена в состав Псковской губернии.

В период войны 1812 года Великие Луки — крупная тыловая база русских войск. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточенными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В честь 40-летия освобождения за трудовые и ратные заслуги Великие Луки были награждены Орденом Отечественной войны Первой степени.