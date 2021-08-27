Общество

Михаил Ведерников почтил память защитников Усвятского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к братскому захоронению на Замковой горе в Усвятах сегодня, 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава Усвятского района Дмитрий Петров, а также представители администрации Псковской области, главы муниципалитетов региона и местные жители.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и братскому захоронению и почтили память бойцов минутой молчания.