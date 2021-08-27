Общество

Музыкальную школу в Усвятах отремонтировали в рамках нацпроекта

Музыкальную школу в Усвятах отремонтировали в рамках нацпроекта. С итогами ремонтных работ ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор Усвятской музыкальной школы Зоя Туренкова рассказала, что в этом здании музыкальная школа располагалась с момента переезда в 1993 году, и с тех пор ремонт не проводился.

«У нас обучается около 105 детей не только из Усвят, но и из Усвятского района. Ребята учатся играть на баяне, аккордеоне, фортепиано, синтезаторе и народных инструментах. Наши ученики часто принимают участие в фольклорном фестивале Ольги Сергеевой», - отметила директор музыкальной школы.

По ее словам, на 2 миллиона 960 тысяч в школе заменили кровлю, отремонтировали фасад и цокольные этажи здания, провели пожарную сигнализацию и установили домофон. Кроме того, на дополнительные средства, выделенные администрацией, удалось выполнить внутреннюю отделку и закупить мебель. На это затратили около 2,5 миллионов рублей.

Зоя Туренкова подчеркнула, что многие музыкальные инструменты в школе уже старые, и школа хотела бы их заменить. Глава региона ответил, что администрация Псковской области будет помогать развиваться центру воспитания талантливых ребят.

«Надо учиться участвовать в грантах, набивать руку на составлении заявок и перенимать опыт других районов. Так мы сможем привлекать дополнительные средства и приводить в порядок еще больше объектов», - заключил Михаил Ведерников.