Общество

Минздрав заявил о риске тяжелых форм коронавируса для школьников

Школьники находятся в группе особого риска, связанного с развитием тяжелых форм коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. По его словам, более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших COVID-19,— школьники. Замминистра напомнил, что пандемия продолжается.

«Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии новой коронавирусной инфекции. На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом,— это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции»,— заявил Салагай в ходе Общероссийского родительского собрания (цитата по ТАСС). Замминистра призвал предоставлять школьниками и их родителям корректную информацию о COVID-19.

Олег Салагай напомнил, что на время активного распространения коронавируса приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. Теперь профилактические осмотры возобновляются. «На сегодня большинство регионов восстановили проведение профосмотров, и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена»,— сказал господин Салагай. Он также попросил уделять особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся для предотвращения развития тяжелых заболеваний, передает «Коммерсант».