Общество

В Усвятах погасили почтовый конверт, выпущенный к тысячелетию поселка

Гашение юбилейной почтовой продукции состоялось в субботу, 28 августа, в рамках праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию Усвят. Почтовый конверт к тысячелетию поселка вышел в свет по инициативе администрации региона и при поддержке Почты России. В торжественной церемонии спецгашения приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор УФПС Псковской области Дарья Цилина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Празднование 1000-летия Усвят — это очень важная дата не только для нашего региона, но и для всей страны. К юбилею мы провели большую работу по приведению в порядок культурной и образовательной инфраструктуры Усвят. А теперь у поселка в сотрудничестве с Почтой России появился еще и собственный уникальный художественный конверт. После гашения особым штемпелем, считаю, что он станет желанной коллекционной ценностью, памятным подарком для жителей и гостей Усвят», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Тысячелетний юбилей — знаковое событие не только для поселка Усвяты, но и для всех жителей региона. Памятная почтовая продукция поступила в почтовые отделения области и вскоре разлетится по всей стране. Каждый такой конверт будет рассказывать об истории нашего региона», — подчеркнула директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

На конверте с надписью «Поселок Усвяты 1000 лет» изображен памятник культурного наследия усадьба Дома Родзянко на фоне осеннего пейзажа.

Особую ценность для филателистов художественный конверт получит после гашения почтовым штемпелем первого дня с изображением герба Усвятского района и памятной датой.

Напомним, что специальное гашение — почтовое гашение, специально организуемое в честь выдающегося события или памятной даты. Производится гашение специально выпущенной к этой дате почтовой продукции (марок, конвертов) также специально изготовленным художественным штемпелем. Погашенная таким образом почтовая продукция приобретает филателистическую ценность.