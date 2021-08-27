Общество

Ограничения и запреты побудили жителя Острова оплатить крупный долг

Запреты и ограничения судебных приставов заставили жителя Острова оплатить задолженность свыше 800 тыс. рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, в добровольном порядке свою задолженность в 1,3 млн. рублей житель Острова перед юридической организацией не оплатил. Судебное решение о взыскании долга поступило уже на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по Островскому и Пыталовскому району.

С целью побуждения должника к оплате задолженности пристав направил постановление об обращении взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся в кредитных организациях, а также на его заработную плату. Задолженность небольшими частями стала гаситься из заработной платы должника. Остаток задолженности на август 2021 года составлял 880 тыс. рублей.

Гражданин был также ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, запрету на какие-либо действия по регистрации подверглось движимое и недвижимое имущество должника. Вскоре должнику было вынесено требование о предоставлении автотранспортного средства для составления акта описи и ареста.

Такой комплекс мер принудительного характера со стороны судебных приставов повлияли на гражданина. Оставшиеся 880 тыс. рублей, а также исполнительский сбор свыше 90 тыс. рублей были оплачены гражданином в полном объёме единовременно.

Запреты и ограничения с гражданина и его имущества сняты, исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.