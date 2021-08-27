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Общество

УГИБДД велосипедистам: Никогда не слушайте плейер или радиоприемник через наушники во время езды

29.08.2021 10:18|ПсковКомментариев: 0

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напомнило о безопасности для велосипедистов. Памятка опубликована в воскресенье на сайте регионального управления МВД.

Правилами дорожного движения оговорено, что минимальный возраст для управления на общественных дорогах велосипедом должен составлять 14 полных лет.

ВСЕГДА надевайте шлем, соответствующий стандартам безопасности, при катании на велосипеде. Ношение шлема уменьшает риск получения травмы в случае дорожного происшествия.

ВСЕГДА надевайте перчатки с подкладкой на ладони. Перчатки для велосипедистов - это не украшение. Они предназначены для следующих основных целей:

- защитить ваши руки от истирающих воздействий при падении в случае аварии; - обеспечить хороший захват ручек руля, что исключит проскальзывание рук и способствует предотвращению возможной аварии;

снижение уровня вибраций, которые при катании без перчаток могут негативно воздействовать на локтевой нерв руки и вызывать временное онемение руки или пальцев.

Никогда не слушайте плейер или радиоприемник через наушники во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге, что может быть очень опасно. Во многих государствах такая езда запрещена законом.

Так как вы являетесь участником движения, управляющим транспортным средством, то выполняйте все требования Правил дорожного движения, подчиняйтесь сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки, дорожных знаков, а также ездите только в разрешенном направлении по улицам (дорогам) с односторонним движением и т.д.

Держитесь правой стороны дороги. Всегда ездите в одном ряду и в разрешенном направлении движения.

Уступайте дорогу пешеходам. Избегайте ездить по тротуарам (пешеходным дорожкам). Во многих государствах действуют строгие законы, запрещающие езду по тротуарам.

Следите за автомобилями, начинающими движение или поворачивающими налево впереди вас. При движении держитесь от автомобилей на безопасном расстоянии, чтобы вас не задело внезапно открывшейся дверью.

Никогда не прицепляйте велосипед к другим транспортным средствам тросом или с помощью других аналогичных приспособлений; не устраивайте на дороге езду с трюками или гонки между собой. Берегитесь грузовиков, не имеющих брызгозащитных щитков, так как камни, случайно попавшие между шинами двойных колес грузовой машины, могут неожиданно вылететь оттуда и попасть в вас.

Никогда не перевозите пассажиров или такой багаж, который затрудняет наблюдение за дорогой или управление велосипедом, а также мешает приводить в действие тормоза.

Убедитесь в том, что ваши тормоза работают должным образом, и всегда поддерживайте ваш велосипед в исправном техническом состоянии. При торможении в первую очередь применяйте задний тормоз (нажимая на правый тормозной рычаг). Нажатие первым переднего тормоза может привести к внезапной остановке или неконтролируемому движению с потерей равновесия и контроля над велосипедом.

Избегайте лишних маневров при езде по дороге, не ездите от одной стороны дороги к другой, не маневрируйте между стоящими (припаркованными) автомобилями. Это мешает водителям автомобилей видеть вас и повышает риск дорожно-транспортного происшествия.

При движении следите за выбоинами, канавами и прочими опасными изменениями рельефа дороги.

Для того, чтобы вы были более заметны для других участников движения, носите яркую или светоотражающую одежду. Одежда должна прилегать достаточно плотно, но при этом не ограничивать свободу движений. Слишком свободную и свисающую одежду может затянуть в колеса или другие вращающиеся механизмы велосипеда. Перчатки с длинными пальцами, рубашки с длинными рукавами и длинные брюки могут снизить тяжесть травмы в случае ДТП.

Приближаясь к железнодорожным или трамвайным путям, соблюдайте осторожность. Всегда переезжайте их под прямым углом, который должно образовывать с ними и переднее, и заднее колесо.

Всегда контролируйте вашу скорость движения. Она должна зависеть от состояния дороги и опыта велосипедиста.

Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука означает остановку.

Теги: #умвд россии по псковской области #безопасность #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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