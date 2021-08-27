Общество

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников 29 августа в своем инстаграм-аккаунте.

Новый очаг на площадке ООО «Скангали» в Дедовичах.

Также губернатор сообщил, что удельный темп вакцинации в Псковской области стабильно держится выше среднероссийского. «Хороший показатель», - заметил он.

В Псковской области 147 510 человек прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. За минувшие сутки защиту от болезни получили 468 жителей региона.

171 тыс. 572 псковичей сделали прививку первым компонентом, в том числе 328 за последние сутки. Оба компонента вакцины получили 147 тыс. 510 человек, из них 468 за сутки. Использовано 79,9% поступившей в регион вакцины.