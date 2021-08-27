Общество

Засыпка котлована не начатой стройки идет на улице Народной

Демонтаж забора и засыпка котлована на улице Народной произведены при содействии властей города. Об этом Псковской Ленте Новостей 29 августа сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Ранее глава Пскова Елена Полонская совместно с главой администрации города Александром Братчиковым встретились с жителями микрорайона «Южный». Во дворе домов №№ 2,4,4А по улице Народной, из-за несогласованного с администрацией города строительства, возник котлован, обнесенный забором.

«Власти города долго добивались, чтобы данную территорию привести в порядок. Наконец, все сдвинулось с мертвой точки. На данный момент на участке проделана большая работа, осуществлен демонтаж забора, сам котлован засыпан больше, чем наполовину. Совсем скоро приступят к выравниванию и облагораживанию участка», - сообщили в пресс-службе.