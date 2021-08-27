Общество

Для плотины Порховской ГЭС предложат альтернативные варианты приспособления

Для бесхозного гидротехнического сооружения «Плотина и здание Порховской ГЭС» предложат альтернативные варианты приспособления. Об этом сообщается в протоколе Общественного обсуждения вопроса о ликвидации бесхозяйного гидротехнического сооружения. Документ от 27 августа размещен на сайте комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.

На общественное обсуждение выносился вопрос о ликвидации бесхозяйного гидротехнического сооружения «Плотина и здание Порховской ГЭС», расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Заводская, д. 20-а. Обсуждение шло в Интернете с 26 июля по 26 августа.

Поступили предложения перенести общественные слушания с целью проработки альтернативных вариантов приспособления Порховской ГЭС, создать рабочую группу, изучить практику реконструкций подобных объектов, произвести перспективный анализ влияния создания/уничтожения нового инфраструктурного объекта на основе ГЭС на туристические, экономические и иные показатели Порховского района и Псковской области в целом.

По итогам организатор общественного обсуждения пришел к выводу о необходимости дополнительной проработки вопроса об альтернативных вариантах приспособления бесхозяйного гидротехнического сооружения «Плотина и здание Порховской ГЭС».