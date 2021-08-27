Общество

В Псковской области сохраняется тенденция к снижению динамики заболеваемости коронавирусом

В Псковской области сохраняется тенденция к снижению динамики заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении в Инстаграм-аккаунте. Уже несколько раз было зафиксировано менее 100 случаев в сутки. Таких показателей в регионе не было с июня. Благодаря этому загрузка коечного фонда несмотря на отдельные всплески держится на уровне 70-75%. Оперативная эпидситуация и количество вакцинированных позволили скорректировать ряд мер, актуальность которых снизилась после завершения летнего туристического сезона.

Отменено требование к постояльцам отелей, гостиниц и санаториев при заселении предъявлять один из четырех дополнительных документов - справку о вакцинации, о перенесенном заболевании, о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест. Предприятиям общепита разрешили проводить концерты. Делать это можно на тех же условиях, что и театрам и филармонии. Можно проводить банкеты, если гости могут предоставить документы о вакцинации, перенесенном заболевании или актуальный ПЦР-тест. «Сотрудники общепита при этом должны быть полностью привиты. Это их профессиональная обязанность которая продиктована угрозой пандемии», - отметил губернатор.

Отменяется требование об обязательном ПЦР-тестировании спортсменов при организации муниципальных и областных спортивных соревнований. В случае межрегиональных мероприятий эта норма остаётся в силе.

Вместе с тем в Псковской области готовятся к возможному ухудшению эпидобстановки. Существует рис совмещения сразу трех сезонных заболеваний – коронавируса, гриппа и пневмококка, они опасны даже для молодых и здоровых. С 1 сентября прививки от гриппа и пневмококка доступны в любой детской и взрослой поликлиниках региона. Эти две прививки можно делать одновременно, но при этом нужно выждать месяц после введения второго компонента вакцины от коронавируса.

Еще один возможный фактор риска – начало школьных занятий и рост числа социальных контактов. Благодаря проведенной летом кампании в Псковской области процент вакцинированных педагогов достаточно высокий – более 80%. Объективно учителя находятся в зоне риска, и в большинстве случаев именно болезнь преподавателей приводила к переводу целых классов на дистанционное обучение. «Поэтому, учитывая оперативную эпидситуацию и уже наработанный опыт противодействия заболеванию, торжественные линейки в День знаний пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов Родители будут присутствовать при соблюдении простых требований — сохранении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты», - сказал Михаил Ведерников.