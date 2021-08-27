Общество

Прокуратура нашла нарушения в СИЗО Великих Лук

Прокуратура Великих Лук провела проверку законодательства при содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, по результатам проведенной проверки в деятельности ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Псковской области выявлен ряд нарушений указанной сферы законодательства.

В том числе выявлены нарушения в части материально-бытового обеспечения лиц содержащихся под стражей в ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Псковской области, а также в части соблюдения режима содержания лиц содержащихся под стражей.

Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей прокуратурой города Великие Луки в адрес начальника ФКУ СИЗО – 2 УФСИН России по Псковской области 25 августа направлено представление об устранении нарушений законодательства при содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Представление находится в стадии рассмотрения.