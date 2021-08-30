Общество

Великолучанин получил 4 месяца исправительных работ за неуплату алиментов

В Великих Луках за неуплату родителем без уважительных причин осужден 45-летний мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе дознания установлено, что в период с 11 марта по 23 июня 2021 года обвиняемый, зная о возложенной на него судом обязанности платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына, неоднократно нарушил требования части 2 статьи 38 Конституции РФ и статьи 80 Семейного кодекса. В итоге образовалось задолженность в размере 42 695 рублей 46 копеек.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.