Общество

Администрация Псковского района заказала ремонт двух дорог

Администрация Псковского района заказала выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Псковского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена – 13 млн 645 тыс. 308 рублей.

Будут ремонтироваться улица Механизаторов в деревне Ершово (протяженность участка - 0,65 км, вид покрытия - асфальтобетон, ширина проезжей части – 6 м) и дорога Подосье – Заровенье (Камно) длиной 0,493 км. Вид покрытия - асфальтобетон, ширина проезжей части – 6 м.

Заявки принимаются до 6 сентября 2021 года. Окончание ремонтных работ – 45 дней после подписания контракта. Источник финансирования - средства федерального и областного бюджета.