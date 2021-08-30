Общество

Следователи дали псковским родителям советы по подготовке к началу учебного года

Специалисты Следственного комитета РФ подготовили перечень правил подготовки к началу нового учебного года для родителей.

«Неумолимо близится к завершению время летних каникул. А это значит, что совсем скоро дети вновь сядут за школьные парты, начнется учебный процесс, а вместе с ним и самостоятельное передвижение детей по маршруту дом-школа-дом, внешкольные занятия, также требующие постоянных передвижений. Количество жизненных ситуаций, требующих от родителей пристального внимания, с наступлением нового учебного года неизбежно возрастет», - подчеркивается в инстаграм-аккаунте следственного управления СК РФ по Псковской области.

По словам специалистов, все подготовленные правила одинаково важны, а их знание и соблюдение будет способствовать тому, что угрожающие жизни и здоровью ситуации останутся в стороне от детей.

Так, если ребенок самостоятельно ходит или ездит в школу или посещает внешкольные занятия:

Стоит уделить внимание правилам дорожного движения, в частности, убедиться, что ребенок знает, как безопасно переходить дорогу, Необходимо повторить или изучить подробный маршрут следования ребенка к месту учебы и обратно. По словам специалистов, крайне важно, чтобы ребенок знал его и без острой необходимости не отклонялся от него, Нужно обеспечить постоянную связь с ребенком (в телефонном режиме, в режиме отслеживания местонахождения), Стоит заучить с ребенком 2-3 телефонных номера близких людей на случай экстренной необходимости (например, на случай, если мобильный телефон ребенка разрядился), Еще раз нужно обратить внимание на необходимость острожного общения на улице с незнакомцами, Особенно акцентировать внимание ребенка необходимо на том, что на улице следует быть предельно внимательным: не приближаться к бродячим собакам, а оставленные кем-то вещи, пакеты, предметы обходить стороной, Следует убедиться в наличии на одежде ребенка или на его школьном ранце светоотражающих элементов, Стоит убедиться, что ребенок знает и соблюдает правила пользования общественным транспортом. «Напомните ему, что в случае возникновения какой-либо проблемы с оплатой проезда никто не имеет права его высаживать», - подчеркнули в ведомстве.

Если ребенок после школы будет проводить время дома:

Нужно еще раз проверить, что ребенок знает, как действовать в экстренной ситуации, к примеру, при возгорании, неполадках с электрическими приборами, газовой плитой и т. д.,

Стоит удостовериться, что в мобильном телефоне ребенка сохранен номер экстренной службы — 112, а также в том, что он знает, в каких случаях нужно незамедлительно по нему звонить,

Необходимо обсудить порядок действий ребенка, когда в дверь звонят, а дома нет взрослых.

«Если вы еще не восстановили режим дня ребенка после каникул, то сейчас самое время это сделать! Тогда школьнику будет гораздо проще с самого начала учебного года благополучно включиться в процесс обучения, а вы с сентябрьскими утрами, несомненно, увидите на лице своего ребенка улыбку!» - добавили в ведомстве.