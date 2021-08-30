Общество

Сотрудницу гдовского филиала «Псковавтодора» оштрафовали за незаконное обогащение

Главный инженер обособленного структурного подразделения «Гдовский филиал» ГБУ Псковской области "Псковавтодор"» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки).

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области, установлено, что обвиняемая, используя свое должностное положение, с целью личного незаконного обогащения дала указание подчиненным работникам по нецелевому использованию техники государственного учреждения.

Подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде штрафа 50 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Приговор вступил в законную силу.