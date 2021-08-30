Общество

Военкомат приглашает псковичей на контрактную службу

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района приглашает на службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военкомате.

Контрактную военную службу предлагают офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам запаса.

На вакантные места могут претендовать мужчины годные по состоянию здоровья к военной службе, от 18 до 40 лет. Кандидаты должны отслужить действительную военную службу, иметь хорошую физическую подготовку, а также пройти профессионально-психологический отбор и проверку УМВД и ФСБ.

Более подробную информацию можно получить по адресу: город Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 22 или по телефону 8(8112)72-72-65.