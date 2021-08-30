Общество

В Роспотребнадзоре сообщили, когда будет доступна вакцина от COVID-19 в виде спрея

Вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа может стать доступной для людей не раньше осени 2022 года, заявил гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований, я полагаю, что это перспектива следующей осени», - заявил Максютов, выступая в Российском обществе «Знание».

26 апреля в Роспатенте сообщили, что Центр имени Гамалеи получил патент на интраназальную вакцину от коронавируса. «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал две заявки на применение вакцины против COVID-19 путем интраназального введения и сочетанного интраназального и внутримышечного введения. Впервые запатентована форма вакцины против COVID-19 в виде спрея», - сказали в Роспатенте.

12 июня глава центра Александр Гинцбург сообщил, что интраназальная форма вакцины «Спутник V» - в виде спрея для носа - может быть использована для профилактики COVID-19 у маленьких детей.

Позже Гинцбург сообщил, что доклинические испытания вакцины «Спутник V» в виде спрея для носа завешены, в настоящее время решается вопрос о его финансировании.

В центре «Вектор» в марте сообщали, что планируют также разработать интраназальную форму для своей вакцины «ЭпиВакКорона».

В настоящее время все применяемые в РФ для массовой вакцинации от COVID-19 препараты вводят с помощью двух уколов, в случае со «Спутником Лайт» - однократно.