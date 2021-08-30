Общество

В Псковской области похолодает на следующей неделе

Интенсивные дожди в Псковской области закончатся 1 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Ближайшие дни в Псковской области мы ожидаем дожди, в ночь с 31 августа на 1 сентября в отдельных районах региона дожди могут быть сильными, а после 1 сентября характер погоды поменяется», - рассказала Тала Нещадимова.

Далее, по ее словам, на протяжении четырех - шести дней в Псковской области прогнозируется прохладная, но сухая и солнечная погода. «Следующие несколько дней будут холодными для сентября, максимальные температуры будут составлять от 10 до 12 градусов, а после 7 сентября воздух начнет прогреваться, ветер будет менять направление с северо-западного на южное и юго-восточное. В этой преимущественно безоблачной массе воздух будет прогреваться, максимальные температуры будут постепенно повышаться, и мы благополучно достигнем 15-17 градусов тепла в часы максимального прогрева», - добавила эксперт.

По ее словам, ветер будет слабым, а тепло после 7 сентября будет «гораздо ощутимее, чем в холодные дни со 2 по 6 сентября». Такой характер погоды, отметила Тала Нещадимова, должен будет сохраниться до середины месяца.