Общество

«Репетиция» бабьего лета ожидается в Псковской области до середины сентября

«Репетиция бабьего лета» пройдет в Псковской области до середины сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По словам Талы Нещадимовой, на протяжении ближайшей недели в регионе ожидается похолодание. При этом ночью 5 и 6 сентября ожидаются самые низкие температуры.

«Синоптики пока не прогнозируют заморозки как явление, но, вы знаете, 0 или +1 °C — разница небольшая. Ночные температуры могут опускаться до +1 °C в ночь с 5 на 6 сентября и с 6 на 7 сентября. В эти дни пока мы прогнозируем самые холодные ночи с температурой от +2 до +6 °C», - рассказала эксперт.

Она также добавила, что с 7 сентября температуры будут повышаться и наступит «репетиция бабьего лета». «Ничто дальше не предвещает какого-то резкого понижения температуры до середины сентября, поэтому после 7 сентября мы ожидаем переменную облачность и температуру в районе 15 градусов днем, это неплохо для сентября — не выше климатической нормы, но достаточно комфортно», - отметила Тала Нещадимова.