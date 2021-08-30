Общество

Сборная Псковской области завоевала серебряные медали чемпионата Worldskills Russia

Сборная Псковской области завоевала серебряные медали девятого Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Россия)» среди студентов профессиональных образовательных учреждений. Команда выступала в компетенции «Спасательные работы — юниоры (14–16 лет)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Регион на чемпионате представляли пять воспитанников военно-патриотического центра «Патриот», победители регионального этапа чемпионата Кирилл Владимиров, Владлен Сооц, Валерий Билас, Даниил Валетов, Карина Зубач, а также их наставник — эксперт Елена Ильина.

В этом году финал «Worldskills Россия» проходил в очном режиме в Уфе. Его участниками стали более 1,8 тысячи человек в возрасте до 25 лет, из которых 600 человек — представители юниорского направления до 16 лет. Студенты соревновались в 105 профессиональных компетенциях.

Напомним, Worldskills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Организаторами мероприятия выступают министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).