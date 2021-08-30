Общество

В Пскове подготовили проекты реновации пространства на Четырех углах. ФОТО

Проекты реновации пространства на Четырех углах в Пскове подготовили воспитанники детского технопарка «Кванториум». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

«С каждым годом в Пскове появляется все больше парков и общественных пространств, но некоторые места так и остаются неприспособленными для комфортного пребывания людей. Одним из них является территория Четырех углов, где на данный момент находится рынок и уже разобранные ларьки. В то же самое время участок расположен почти в центре города и окружен жилыми домами. Команда кванторианцев решила придумать, как обустроить эту площадь, чтобы там было приятно находиться, и поставила себе цель - разработать концепцию пространства и визуализировать ее», - пояснили в «Кванториуме».

В команду New Edem по разработке проектов вошли Савелий Иванов, Анастасия Шаркова, Катя Евстигнеева, Анастасия Антонова и Алексей Кондратьев. Наставник - Виктория Зарецкая, VR/AR-квантум.

Кванторианцы начали работу с исследования: определили стекйхолдеров проекта, провели опрос населения и глубинное интервью с горожанами разных возрастов, живущими рядом с территорией. Нашли много аналогов подобных парков и отметили самые лучшее практики в организации пространства, освещении, объектах инфраструктуры. Попутно изучали, какие существуют нормы, ограничения и правила в проектировании подобных мест.

Следующий этап - генерация идей и создание прототипов. Команда сделала несколько вариантов, используя инструменты доски miro и игру The Sims. Ребята пригласили кванторианцев и педагогов и продемонстрировали наработки, собрали мнения и откорректировали итоговую идею.

Итог работы - созданная в Blender модель пространства на Четырех углах. Здесь предусмотрена парковая зона, кафе, современные магазины авторских сувениров и украшений, скейт-парк, зона для отдыха со скамейками и качелями, арт-фигуры, а также необычное освещение.

«Мы хотели сделать так, чтобы это место было интересным и безопасным для разных возрастных категорий, а также удобным для маломобильных групп населения: так, мы сделали широкие дорожки, чтоб могло разъехаться несколько колясок, удобные двойные скамейки - с поручнями и спинками и без них», - рассказала Екатерина Евстигнеева.