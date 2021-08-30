Общество

Останки бойца, зеркало и парфюм нашли в Новоржевском районе

Останки бойца, зеркало и парфюм нашли в Новоржевском районе. Как сообщает газета «Земля Новоржевская», член поискового отряда «Пламя» Дмитрий Сорокин сообщил редакции, что на днях бойцам удалось обнаружить и поднять останки красноармейца.

«Произошло это в окрестностях деревни Осинкино, – рассказал поисковик. – Боец погиб в 1941 году. По найденным личным вещам и обмундированию можно утверждать, что это офицер. Удалось найти личный опознавательный знак, но прочесть его, к сожалению, невозможно. Кроме того, были найдены пряжка солдатского ремня, зеркало и даже личный парфюм.

Останки будут перезахоронены на братском военном кладбище.

В поисковых работах и поднятии останков вместе с Дмитрием участвовали Алексей Смирнов и Петр Васильев.