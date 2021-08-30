Общество

42 новых мемориальных плиты заказали для братского захоронения в Ершово

Администрация Псковского района заказала изготовление и поставку мемориальных плит для братского захоронения в деревне Ершово. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 2 млн 797 тыс. 765,53 руб.

Окончание подачи заявок - 6 сентября 2021 года. Поставляются 42 мемориальных плиты из черного гранта, полированного со всех сторон, с двусторонней гравировкой имен захороненных, с прокраской букв и графических изображений специальной белой краской, предназначенной для камня. Поверхности плит должны быть обработаны гидрофобным раствором (антидождь).

Всего плиты содержат 2754 фамилии (по 33 фамилий на одной стороне плиты).

Гарантия выполненных работ устанавливается на срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.