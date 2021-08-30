Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем обогреватель
памятка - собираем ребенка в школу
Готовы к любым дискуссиям
концерт Артура Руденко
ТОП-11 детских секций в Пскове
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
праздники и свадьбы после бала
Новый язык с ноля
собираемся в лес
рассчитайся по порядку!
на выборы - с Народной программой
конкурс - застройка Четырех углов
наши в Афганистане
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 30.08.2021 07:160 В Псковской области коронавирус диагностировали еще у 88 человек 30.08.2021 23:510 В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии 30.08.2021 23:410 Найден пропавший в Бежаницком районе мужчина с ведром 30.08.2021 22:550 Исполнять обязанности директора псковского госархива будет Наталья Исакова 30.08.2021 22:460 42 новых мемориальных плиты заказали для братского захоронения в Ершово 30.08.2021 22:310 Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы об алиментах
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:534 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 30.08.2021 13:516 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 28.08.2021 16:104 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове 30.08.2021 12:3216 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 29.08.2021 13:182 В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

42 новых мемориальных плиты заказали для братского захоронения в Ершово

30.08.2021 22:46|ПсковКомментариев: 0

Администрация Псковского района заказала изготовление и поставку мемориальных плит для братского захоронения в деревне Ершово. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 2 млн 797 тыс. 765,53 руб.

Окончание подачи заявок - 6 сентября 2021 года. Поставляются 42 мемориальных плиты из черного гранта, полированного со всех сторон, с двусторонней гравировкой имен захороненных, с прокраской букв и графических изображений специальной белой краской, предназначенной для камня. Поверхности плит должны быть обработаны гидрофобным раствором (антидождь).

Всего плиты содержат 2754 фамилии (по 33 фамилий на одной стороне плиты).

Гарантия выполненных работ устанавливается на срок 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Теги: #Захоронения #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 41 человек
30.08.2021, 23:590 Куда, куда вы удалились? 30.08.2021, 23:510 В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии 30.08.2021, 23:410 Найден пропавший в Бежаницком районе мужчина с ведром 30.08.2021, 23:060 Налоговая инспекция №2 в Великих Луках вернула в бюджет почти 300 млн рублей задолженности
30.08.2021, 22:550 Исполнять обязанности директора псковского госархива будет Наталья Исакова 30.08.2021, 22:460 42 новых мемориальных плиты заказали для братского захоронения в Ершово 30.08.2021, 22:310 Главный судебный пристав Псковской области ответит на вопросы об алиментах 30.08.2021, 22:171 В серьезном ДТП с тремя автомашинами в Опочецком районе никто не пострадал
30.08.2021, 21:470 Чугунную люстру с позолотой выставили на продажу в Пскове 30.08.2021, 21:280 ООО «ИСП-Групп» построит 23 фельдшерско-акушерских пункта в Псковской области 30.08.2021, 21:120 Псковский бизнес-омбудсмен поддержал идею льготы по транспортному налогу для перевозчиков 30.08.2021, 20:530 Реплика Донецкого: В постели с иноагентом
30.08.2021, 20:230 Вице-спикер Псковского областного Собрания занял второе место на соревнованиях авиаторов 30.08.2021, 20:010 Прирост производства в Псковской области составил почти 6% с начала года 30.08.2021, 19:206 Путин усомнился в убийстве митрополита опричником 30.08.2021, 19:120 Останки бойца, зеркало и парфюм нашли в Новоржевском районе
30.08.2021, 19:021 Пресс-секретарь Навального уехала из России 30.08.2021, 18:500 Военкомат приглашает псковичей на контрактную службу 30.08.2021, 18:322 Напавший на врачей с ножом пьяный великолучанин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство 30.08.2021, 18:222 Баржу с мусором вывезли с острова Залит в Псковском районе
30.08.2021, 18:080 Члены профсоюзов Псковской области прошли обучение по работе со СМИ 30.08.2021, 17:580 Библиотека приглашает псковичей на «антитеррористическую» лекцию 30.08.2021, 17:490 Псковские таможенники пресекли две попытки контрабанды сигарет 30.08.2021, 17:400 «Псковские тепловые сети» завершили ремонтные работы на Октябрьском проспекте
30.08.2021, 17:320 Две псковские сельские школы стали лучшими по итогам Всероссийского фестиваля футбола 30.08.2021, 17:170 Где можно выучить новый язык: топ-5 мест в Пскове 30.08.2021, 17:132 Жители Псковской области стали чаще брать ипотеку 30.08.2021, 17:060 Великолучанин просит убрать свисающий над тротуаром электропровод
30.08.2021, 16:552 Губернатор обсудил проблемы Великих Лук с новым главой администрации 30.08.2021, 16:462 Валерий Кузьмин покинул пост руководителя псковского госархива и уезжает в Сочи 30.08.2021, 16:437 Подрядчика оштрафуют за срыв срока сдачи сквера на площади Ленина 30.08.2021, 16:411 В Гдове потушили пожар в туалете
30.08.2021, 16:321 Ограничения по смартфонам не решат проблему неравенства в школах, считают 60% участников опроса ПЛН 30.08.2021, 16:214 В Пскове подготовили проекты реновации пространства на Четырех углах. ФОТО 30.08.2021, 16:140 Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно 30.08.2021, 16:040 Сборная Псковской области завоевала серебряные медали чемпионата Worldskills Russia
30.08.2021, 15:550 Пьяный великолучанин вызвал скорую и набросился на врачей с ножом 30.08.2021, 15:520 «Репетиция» бабьего лета ожидается в Псковской области до середины сентября 30.08.2021, 15:370 Великолучанин отправится в колонию за хулиганство в общежитии 30.08.2021, 15:225 В Псковской области похолодает на следующей неделе
30.08.2021, 15:120 Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом» 30.08.2021, 14:532 Псковичку будут судить за организацию проституции в регионе 30.08.2021, 14:500 Трем инвесторам в Псковской области предоставят налоговые льготы 30.08.2021, 14:431 В антикоррупционном управлении администрации Псковской области сменился руководитель
30.08.2021, 14:410 Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые сыграют на улице в Пскове 30.08.2021, 14:340 «Постскриптум»: Активная фаза выборной гонки и коронавирусные послабления. ВИДЕО 30.08.2021, 14:253 В Роспотребнадзоре сообщили, когда будет доступна вакцина от COVID-19 в виде спрея 30.08.2021, 14:120 Первокурсники Псковского филиала академии ФСИН прошли полосу препятствий
30.08.2021, 14:030 Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор 30.08.2021, 13:521 Задерживается вылет самолета из Пскова в Калининград 30.08.2021, 13:516 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 30.08.2021, 13:490 «Беседка» с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным. ВИДЕО
30.08.2021, 13:430 Контрабанду автозапчастей пресекли псковские пограничники 30.08.2021, 13:350 Профсоюзные базы и санатории Псковской области примут участие в выставке «Отдых-2021» 30.08.2021, 13:160 Андрей Пронин рассказал о новой «фишке» Пушкинского театрального фестиваля 30.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
30.08.2021, 13:010 Великолучанина задержали за кражу светильников 30.08.2021, 12:5835 Шлосберг VS парламентские партии 30.08.2021, 12:531 Администрация Псковского района заказала ремонт двух дорог 30.08.2021, 12:390 Опочанин убил знакомого и поджег его дом вместе с трупом
30.08.2021, 12:360 Экспозиция «‎Лев против Орла» откроется в Пскове 30.08.2021, 12:333 Кванторианцы разработали вариант парящего сувенира из Пскова 30.08.2021, 12:3216 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 30.08.2021, 12:300 «Беседка»: О Пушкинском фестивале и культурном коде современного театра
30.08.2021, 12:160 Несколько железнодорожных переездов закроют в Великих Луках из-за капремонта 30.08.2021, 12:100 Пскович лишился 500 тысяч рублей при попытке помочь родственнику 30.08.2021, 12:050 «Постскриптум»: Активная фаза выборной гонки и коронавирусные послабления 30.08.2021, 12:021 Первые единовременные выплаты псковским пенсионерам поступят до конца этой недели
30.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным 30.08.2021, 11:520 Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области 30.08.2021, 11:460 Сотрудницу гдовского филиала «Псковавтодора» оштрафовали за незаконное обогащение 30.08.2021, 11:211 Следователи дали псковским родителям советы по подготовке к началу учебного года
30.08.2021, 11:043 Рыжеволосого мужчину с ведром разыскивают в бежаницком лесу 30.08.2021, 10:530 Артснаряды и гранату нашли в Псковском районе 30.08.2021, 10:510 «Беседка»: О Пушкинском фестивале и культурном коде современного театра 30.08.2021, 10:440 За неприменение кассовой техники ИП в Псковской области оштрафовали более 60 раз
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.